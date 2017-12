Yo,comme d'habitude avant chaque DLC ou sortie d'un Resident Evil sur PS4, je retourne un peu faire du Survivor sur le multi de Resident Evil 6.Je vous partage donc deux vidéos full headshot, une avec Leon (mon perso favori de la saga) et l'autre avec Jake Muller.J'ai mis des musiques dans le genre trance pour plus ou moins faire un truc nostalgique, car je vais lâcher pas mal de temps le multi RE 6 pour des retards de jeu solo et les futures bombass de 2018 qui arrivent à grands pas.Je compte prochainement aussi vous faire les tests des DLC End of Zoe et Not a Hero de Resident Evil 7 avec du gameplay en PS VR et le tout en HD (j'attaque Not a Hero lundi). Je compte également vous présenter ma collection Resident Evil dans une vidéo en espérant que ça vous plaira.Sur ce, bon visionnage et vivement Resident Evil 2 Remake BGE avant l'heure