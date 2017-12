Je reviens d'une séance dolby cinema star wars 8 incroyable. La technologie dolby est vraiment en parfaite harmonie avec se star wars 8. Qui est d’ailleurs largement supérieur au 7, sauf que quelque chose me perturbe... SPOIL !!!



Pourquoi faire mourir Luke après nous avoir dévoilée l’étendue de son pouvoir ? Sera t'il de retour dans le 9 ? quelles sont les rumeur ?



Et bien l'une des seul rumeur que j'ai trouvé sur le 9, c'est que se serait un film se déroulant avant les événement du 7. Et il y aurait un lien avec l'histoire de Star Wars Battlefront II ! En clair on en serait plus sur le premier ordre, et snoke, et l'ordre jedi déchu de luke...