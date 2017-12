Ca y est ! La Fnac a ouvert les précommande pour la version Européenne de la craquante 2DS XL Pikachu ^^ !Du coup, la console coûte 10€ plus cher que la version Pokéball... Mais elle a le mérite de sortir en France. Notez qu'Amazon l'a également listée, mais on ne peut pas encore la précommander...Personnellement, l'ayant déjà en version japonaise, je vais m'abstenir (surtout que je joue uniquement à AKB48 dessus et que c'est un jeu... Très spécial disons -_-)

posted the 12/16/2017 at 04:14 AM by suzukube