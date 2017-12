Voici des Informations autour du jeu Street Fighter V :Tout d'abord, le jeu a dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus dans le monde, et s'est presque vendu à 2.5 millions. Yoshinori Ono s'excuse encore des débuts difficiles, mais remercie les joueurs qui n'ont pas abandonné malgré tout. Enfin, il est toujours prévu de soutenir le jeu jusqu'à ou après les Jeux olympiques d'été de 2020 de Tokyo.Pour rappel, le jeu Street Fighter V Arcade Edition sortira le 16 janvier 2018, au prix de 39.99 euros...Source : https://www.resetera.com/threads/4gamer-net-sfv-approaches-2-5m-and-interview-with-yoshinori-ono.11392/

posted the 12/15/2017 at 11:51 PM by link49