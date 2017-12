divers

Mais en 2018 pourrait s’amorcer un léger, mais tangible, virage vers la bonne direction pour les joueurs Xbox qui ne cracheraient pas sur plus jeux japonais.Il est de notoriété publique que les développeurs nippons visent avant tout leur propre marché, aucune surprise donc de les voir bouder la console de Microsoft qui est, pour ainsi dire, inexistante au pays du soleil levant, et ce n’est pas l’annulation de Scalebound en début d’année qui a arrangée son cas là bas. Cependant une lueur d’espoir subsiste pour les joueurs, car les développeurs qui ont des ambitions internationale commencent visiblement de plus en plus à prendre en compte la Xbox One, en témoigne les récentes sorties de Romancing Saga 2, Okami HD, ou Valkyria revolution. Et si ces sorties annonçaient un tendance plus marquée à venir? jetons un œil aux titres japonais annoncés sur le bébé de Microsoft pour 2018.Originellement prévu pour cette année, la simulation de combat aérien devrait sortir courant 2018. Parmi les features sympathique on retiendra un mode multi joueur en locale à 2 joueurs.Officialisé pour le 20 mars prochain, ce second opus, adapté de la série animée éponyme, intègrera des éléments d’RPG et nous permettra de créer notre propre recrue intégrant le célèbre bataillon d’exploration.Koji Igarashi, fut producteur de la série Castelvania pendant plusieurs années, et, affranchit de Konami, a décidé d’offrir à ses fans le jeu qu’ils espèrent. Fort d’une campagne Kickstarter réussie, cette nouvelle licence, dans la veine de son glorieux ancêtre, devrait enfin pouvoir sortir sur nos consoles l’année prochaine.Bandai Namco est sans doutes l’éditeur nippon le plus engagé sur Xbox One, en témoigne l’officialisation de nombreux titres parmi lesquels Code Vein, un Action/RPG basé sur le thème du vampirisme dont nous vous avions déjà parlé à l’occasion de la diffusion d’une vidéo de gameplay.C’est le 13 mars 2018 que sortira cette compilation réunissant les trois premiers volets d’une des séries les plus populaires du genre.Ce jeu de combat développé par Arc System Works et édité par Bandai Namco avait fait sensation lors de son annonce au cours de la conférence pré-E3 de Microsoft. Sa sortie est programmée pour le 26 janvier prochain.Les fans de hack and slash vont pouvoir sabrer des vagues d’ennemis par centaines dés le 13 février. Ce nouvel opus sera le premier de la série à proposer un monde ouvert. Une météo dynamique est aussi prévue, cette dernière aurait une influence sur la perception des gardes, en effet, le jeu devrait aussi intégrer des éléments d’infiltration.Révélé durant la conférence E3 2013 de Sony, ce Kingdom Heart 3 se fait désirer depuis. C’est durant le D23 (une convention Disney) de cette année, que la sortie du nouvel opus de cette série mélangeant les univers Disney et Square Enix, a été confirmée pour 2018.ça fait maintenant 7 longues années que les fans de Mega Man attendent son retour, et pour fêter les 30 ans de la franchise (le premier date de 1987), Capcom a décidé d’annoncer le développement du onzième épisode, prévu pour sortir en fin d’année prochaine.Le petit robot bleue ne reviendra pas uniquement à l’occasion d’un nouvel épisode, mais aussi sous la forme d’une compilation réunissant les 8 jeux estampillés X, de quoi satisfaire les plus en manque.Pour le premier épisode depuis l’éviction de kojima, konami a décidé de faire du prochain Metal Gear Solid un jeu d’action/survie online dans un monde ouvert. Sortie prévue pour le 22 février.Annoncé durant l’E3 2017, Monster Hunter World est un Action RPG qui nous mettra dans la peau, comme son nom l’indique, d’un chasseur de monstres, lequel devra tuer ou capturer des créatures toujours plus imposantes. Le jeu de Capcom sera commercialisée dés le 26 janvier.Le nouveau jeu de combat dans l’univers de Naruto se démarquera de ses prédécesseurs en se positionnant comme un jeu de combat uniquement en ligne. Au programme on pourra participer à des affrontements par équipes en 4 contre 4 et créer sois même son propre avatar. Pas de dates annoncées mais Bandai Namco promet une sortie prochaine.Tout récemment annoncé pour une date indéterminée courant 2018, ce jeu d’action aventure nous fera incarner le célèbre pirate au chapeau de paille dans un monde ouvert qui pourra évoluer en fonction de nos actions et combats.Dans ce J-RPG tout mignon, le joueur devra capturer et dresser des monstres mais pourra également construire un village, s’occuper de plantations, pêcher, ou partir à l’aventure en co-op. Pas de dates avancées si ce n’est un vague 2018.habituée des RPG, la franchise Swort Art Online reviendra le 23 février, cette fois ci sous la forme d’un jeu d’action nous plongeant dans l’univers virtuel de Gun Gale Online.The legend will never die! alors que les rumeurs laissaient sous entendre que la Xbox One serait privée du prochain Soul Calibur, Bandai Namco a confirmé, à l’occasion de l’annonce du jeu lors des Game Awards, que son prochain jeu de combat à l’arme blanche, ne ferait pas l’impasse sur la console américaine.Alors que l'exclusivité PS4 de Street ryuFighter 5 s'est révélée être une énorme source de frustration pour les joueurs Xbox One, ces derniers n'ont eu d'autre choix que d'attendre la rétrocompatibilité de Street Fighter 4 pour s'adonner aux joies du Hadouken. Heureusement, une compilation regroupant 12 jeux de la série, du premier street fighter au 3 third strike en passant par les Street Fighter Zero, nous permettra de nous en donner à cœur joie dés le mois de mai.Cette année nous avions droit à un spin off orienté action de la série, c'est la première vois qu'un épisode canonique de cette licence de Tactical-RPG va débarquer sur une console Microsoft. Nous pourrons ainsi prendre part aux affrontements opposants la fédération atlantique à l'Alliance Impériale de l'Est, tous deux engagés dans la seconde guerre Européenne sur le confinant fictif d'Europa. Sortie prévue courant 2018.