Voilà tout est dans le titre j'aimerai vôtre avis sur plusieurs questions :- À votre avis est ce que les licence Final Fantasy et Dragon Quest ont foiré leur passage sur cette Gen ?- Pour vous ils ont une chance de se rattraper ou il vaut mieux qu'ils attendent la prochaine Gen ?- Les récents Nier Automata, Ys, Persona et Xenoblade chronicles 2 ont ils qualitativement battu FFXV et DQ11 ? ( pour ceux qui y ont jouer )- Si prochain FF et DQ il y'a , vous voulez des changements drastique ou juste une amélioration des versions actuel ?Ps : Désolé si il y'a des fautes je suis sur smartphone je corrigerai plus tard si j'ai pas la flemme