Bonjour à tous,



Voilà j'ai pour projet de vendre mon Home cinéma chez moi, mais problème, je sais que ce genre de matériel décote très vite, et les gens intéresses pour acheter du matos d'occasion se fait rare en home cinéma.

Alors je fais appel à vos sources pour savoir par quels moyens ( quels sites ou autres ) je pourrais passer pour revendre mon matos.

Il s'agit pour infos d'un système 5.1 + ampli



je vous met les liens de ce que je possède :



- ampli : https://www.son-video.com/article/amplis-home-cinema/denon/avr-x2100w

- enceintes colonnes + caisson + surround : https://www.son-video.com/article/packs-d-enceintes-grand-spectacle/monitor-audio/mr4-hc-5-1-noyer



Si vous avez une idée du prix c'est un plus sachant que c'est en excellent état et peu utilisé environ - de 300 heures.



Merci