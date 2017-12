Cela a été régulièrement évoqué et lorsque vient le moment fatidique du bilan, le constat est implacable : quelle belle année pour le Japon et son jeu vidéo. Les productions japonaises ont en effet globalement marqué l'industrie avec des titres d'envergure, parfois bien aidés par la dynamique lancée par la Switch, la nouvelle console de Nintendo au concept hybride qui a visiblement remporté son pari. Greg, Kamui et Puyo retracent cette année 2017 et se remémorent avec enthousiasme les heures passées sur tous ces jeux made in Japan.