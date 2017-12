Starwars

J'ai vu Starwars VIII, et j'ai passé un excellent moment, sur la forme, tout y est (sauf un vrai combat de sabrolaser), les scène d'actions sont énorme et le réalisateur assure grave.

Sur ce point, le film est beaucoup plus solide que le VII, il est même excellent.

J'ai vraiment passé un excellent moment.



Mais une fois sorti du ciné et en repensant à ce que j'ai vu, j'ai vraiment été mitigé tant ce que le film raconte est moyen.



le film est creux et se limite a du grand spectacle de très haut niveau. Et le peu qu'il raconte



Attention pour ceux qui auraient pas vu le titre, ça va SPOILER!!!



















On peine à croire que le film se passe sur une journée heures (et très peu de temps après les evenements du VII surement quelques heures)

le film ne raconte rien ou presque (il sert juste a tuer Luke et a nous dire que Rey n'a aucun lien avec un perso connu)

-Plein de trucs sont là juste pour vendre des jouets et servent encore moins que les Ewoks(les sorte de pingouins, les renards de glaces).

-Si BB8 était si doué, pourquoi on le produit pas en série (c'est pire que R2-D2 dans la prélogie), il pourrait détruire le nouvel ordre.

-rarement les méchants ont été si pitoyables. Snoke est éliminé comme un naze(on saura même pas qui il est, on se fout du background), Phasma revient pour rien, Hux est une blague et Kylo Ren reste ce qu'il est un ado piquant sa crise même si il est un peu mieux écrit que dans le précédent film

-la stratégie de l'attaque suicide est trop efficace(pourquoi ne pas toujours l'utiliser dans ce cas)

-toute la partie avec Finn et Rose sert juste a occuper des persos dont le le script ne savait pas quoi faire(et place Finn définitivement uniquement comme un comic relief)

-Poe est toujours un perso secondaire

-et comme le film d'avant, le staff est trop concentré à detruire ce qui restait de l'OT, soit par peur de son ombre pour essayer de s'approprier la saga(comme une mauvaise suite par un staff n'ayant pas les reins pour gérer le truc), soit pour satisfaire cette portion de fan qui fantasme sur ce qu'aurait dû être le retour du Jedi si Lucas n'avait pas repris les commandes de la saga. D'ailleurs pourquoi donner le nom de Starwars a un truc qui détruit tout ce qui fait la saga?

-Yoda en marionnette moche ont aurait put éviter, la version CG de la prélogie reste bien mieux.

-Pourquoi lier Rey à Kylo Ren, ça sert à quoi si Rey n'a pas de parent connu ou importants?



Et les points forts de l'écriture?

-Rey est moins Mary Sue et plus appréciable

-Les nouveau persos, à defaut d'être utiles sont toujours appréciables



Et c'est tout.



Bref, le film est meilleur que le VII, est une vrai réussite niveau réalisation et est un excellent divertissement en no brain, mais il ne raconte pas grand chose et les seules chose qu'il raconte achève de détruire ce que le Retour du Jedi avait laissé en héritage(on est donc dans le film rêvé pour ceux qui reprochent à Lucas d'avoir fait une fin Bisounours et ne le considère pas comme le vrai père de la Saga, ce qui n'est pas mon cas)



Pour moi, cette nouvelle trilogie continue d'être décevante, je n'ai que très peu de motivation pour aller voir le 9 et je risque vraiment de vraiment considérer que Starwars s'est fini quand Lucas a vendu Lucasfilms (et qu'un Starwars sans son créateur n'est que de la fanfics sans aucune base).

Dans tout les cas, je n'irait pas voir les trilogies suivantes ni aucun spin off.