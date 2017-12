Voici une Information autour du jeu Dragon Ball FighterZ :L'organisme ESRB mentionne que le jeu comporte un personnage féminin portant un décolleté assez prononcé. Hors, C-18 et C-21 n'en n'ont pas. Par contre, ce personnage correspond à ce critère par exemple :Pour rappel, le jeu sortira le 26 janvier 2018...Source : https://www.resetera.com/threads/dragon-ball-fighterz-discussion-thread-rosters-stages-dlc-etc.451/page-97#post-2171712

Who likes this ?

posted the 12/15/2017 at 07:26 PM by link49