Re tout le mondeDonc aujourd'hui voici ma vidéo découverte sur Zelda breath of the wild à savoir lePack Dlc N°2 , avec du retard car j'avais pas trop le temps car la semaine dernière je bossais à font l'épisode 16 de rétro teamg1 alias spécial retour vers le futur 23 minutes ( dispo sur nintendo océan)La légende est de retour et ça fais plaisirBon visionnage à tous et à toutes !