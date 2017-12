Yo,Tout le monde va bien ? Bon !La polémique sur l'émission 50 minutes Inside. En effet, l'émission a enregistré l'émission du mercredi avant la mort de Johnny. Il n'y a eu aucun direct, tous les discours ont été faits au passé avec celui-ci rejoigne le ciel...Je trouve ça tellement dégueulasse...Vous me direz que c'est pas nouveau mais bon ça reste horrible. L'argent, l'argent...

Like

Who likes this ?

posted the 12/15/2017 at 06:22 PM by kevisiano