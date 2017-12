Il y a bien longtemps, dans un hémicycle lointain, très lointain … (musique de John Williams) LES PLAIDOIRIES DE L’ABSURDE - Episode 8 - Les Temples Jedi (ft. Richard Daboirs VF de Han Solo dans l'épisode 7) Et le format pour teaser l'épisode qui se déroule à la sortie de l’hémicycle: N'hésitez pas à me faire vos retours, je suis preneur. Prochain épisode consacré à la brigade anti-pigeon ! Le facebook https://www.facebook.com/lesplaidoiriesdelabsurde/

posted the 12/15/2017 at 05:22 PM by wen180sec