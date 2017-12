Voici une Information autour de du jeu Darksiders III :IGN a dévoilé une nouvelle vidéo illustrant un combat entre Fury, le Personnage principal de ce troisième Opus, et une Brute de lave :Pour rappel, le jeu sortirait sur PC, Ps4 et Xbox One l’année prochaine…Source : https://gematsu.com/2017/12/darksiders-iii-lava-brute-battle-gameplay