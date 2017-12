Le compositeur culte Yuzo Koshiro fêtait ses 50 ans cette semaine, et forcément, ça se fête !Connu pour Streets of Rage (les anciens savent !) mais aussi pour YS, Etryan Odyssey, Shinobi, Shenmue...C'est un monument de l'industrie vidéoludique japonaise.Alors que le jeu revenait cette semaine sous la collection Sega Forever, l'OST complète ressort remasterisée en digipak luxe avec des pistes inédites de l'époque.. sympa comme hommage !Dispo ici : https://www.wayorecords.com

posted the 12/15/2017 at 05:10 PM by megaman87