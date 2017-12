Salutation !



Nouveau billet destiné à vous partager une autre vidéo commentée (seulement en anglais) de Mark Brown.



Commençons par présenter brièvement le monsieur :

Mark Brown est un ancien journaliste spécialisé dans le jeu vidéo et qui a travailler pour Edge ou encore Eurogamer.

Aujourd'hui, il présente Game Maker's Toolkit, une série de vidéos portant sur le game design.



La vidéo suivante, se focalise sur cette folle année 2017, et plus spécialement sur 5 niveaux parmi 5 jeux qui ont marqué son auteur.

Les jeux en question sont, dans l'ordre d'apparation :



**Pour ceux qui veulent faire ces jeux, je vous déconseille de regarder la vidéo pour des raisons de spoilers**







1) Dishonored 2 : La mort de l'outsider



Dans le chapitre 3 intitulé "The Bank Job", vous devez vous introduire dans une banque, fouillez les coffres-forts puis vous échappez. L'analyse met en avant la qualité du level design du titre d'Arkane Studio et les possibilités offertes aux joueurs pour mener à bien l'opération.



2) Uncharted The Lost Legacy



Pour le titre de Naughty Dog, Mr Brown a choisi l'environnement de "The Western Ghats" qui reprend le concept de "wide-linear level design" instauré dans le jeu original. Ici, Chloe et Nadine doivent explorer une vaste zone, grimper aux sommets de différentes tours pour résoudre des puzzles et accéder à la prochaine zone de jeu. Cette mission mélange exploration, énigmes, combats et plate-forme !



3) Mario Odyssey



Pour le dernier opus du plombier moustachu, c'est le monde de New Donk City qui a retenu l'attention de Mark. Il a notamment apprécié cet espace urbain qu'il trouve idéal pour dompter la multitude de mouvements de Mario.



4) What Remains of Edith Finch (niveau Lewis Finch)



Récompensé par le prix de la "meilleure narration" lors des Game Awards 2017, le jeu de Giant Sparrow vous fait jouer une scène originale ou vous vous retrouvez dans la peau de Lewis Finch.



Vous êtes sur son lieu de travail et effectuez les tâches monotones qu'il nécessite et pendant celles-ci, Lewis se met à rêvasser.

Ses pensées se manifestent visuellement à l'écran dans un second jeu auquel vous devrez prendre part tout en continuant le travail du protagoniste.



5) Call of Duty WWII



Habituée aux phases de jeu spectaculaires mais très scriptées, la série d'Activision a changé de costume dans la mission "Libération" (Oui ça n'est pas la première fois qu'elle le fait). Elle propose d'incarner une femme de la résistance française, dans un niveau ouvert qui mêle exploration, phases de furtivité et enfin gunfights classiques !









Bon visionnage !

Game Maker's Toolkit - https://www.youtube.com/watch?v=lamAqI8v7Y0