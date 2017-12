Sorti tout droit de l'imagination de Nanali Studios, Sally’s Law est un sympathique jeu de plateforme qui avait été greenlighté par la communauté Steam en 2016. Depuis le titre a remporté un joli petit succès et s'offrira bientôt une sortie sur la dernière-née de Nintendo.

