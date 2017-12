Voici une Rurmeur autour du jeu Kingdom Hearts III :Il semblerait qu’un monde issu du film Monstres & Cie soit bien présent dans le jeu Kingdom Hearts III.Pour rappel, le jeu, qui n’a pas de date de sortie officielle, sortira l’année prochaine, sans plus de précision, sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.resetera.com/threads/leaked-kingdom-hearts-3-screenshots-reveal-unexpected-new-world.11307/

posted the 12/15/2017 at 03:25 PM by link49