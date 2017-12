Salut à tous !!Je vais finir par me prendre cet abonnement quasi-obligatoire de ps+ en espérant que les mois prochains seront plus croustillants en jeux offert que ce triste mois de décembre 2017...Mais les jeux offerts ne sont pas rétro-actif ! C'est à dire qu'en s'abonnant aujourd'hui, je ne pourrais obtenir que les jeux gratuit de ce mois et pas ceux des mois précédents. Et il me semble qu'un jeu offert ne le sera plus dans les prochaines offres (ce qui est logique).Donc j'aimerai bien lister un historique (ou mieux, si ça existe déjà, avoir un lien) de tous ces merveilleux jeux gratuits que je n'aurais jamais :'(Je commence donc par ce mois ci et j'attends vos contribution des mois précédents pour compléter ce petit post :* [PS4] Darksiders II Deathinitive Edition* [PS4] Kung Fu Panda Le Choc des Légendes* [PS4] Qui es-tu ?* [PSVR] Until Dawn : Rush of Blood* [PS4/VITA] format.8* [VITA] Wanted Corp.* [PS3] Syberia Collection* [PS3] XBlaze Lost: Memories* [PS4] Worms Battlegrounds* [PS4] Bound* [PSVR] Until Dawn : Rush of Blood* [PS4/VITA] Dungeon Punks* [VITA] Les Chevaliers de Baphomet La Malédiction du Serpent : Ep 1&2* [PS3] R-Type Dimensions* [PS3] Rag Doll Kung Fu : Fists of Plastic* [PS4] Metal Gear Solid V : The Phantom Pain* [PS4] Amnesia : Collection* [PS4/VITA] Sky Force Anniversary* [PS4/VITA] Hue* [PS3] Hustle Kings* [PS3] Monster Jam Battlegrounds