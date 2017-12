Voici une Information autour de la Saga Dead or Alive :Si l’on en croit un Tweet de la Team Ninja, le Studio va profiter de la finale au NEC 18 qui aura lieu ce dimanche 17 décembre pour faire une grande annonce. Vu l’évenement, il est fort probable qu’il s’agisse d’un nouvel Opus de la Saga Dead or Alive. Soi le jeu sort l’année prochaine, on pourra dire que 2018 sera riche en jeu de comabt, avec entre autres SoulCalibur VI, Dragon Ball FighterZ, Fighting EX Layer et BlazBlue Cross Tag Battle…Source : http://www.gameblog.fr/news/72462-l-annonce-de-dead-or-alive-6-tease-par-la-team-ninja