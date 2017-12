Le jeu Injustice 2 est disponible "gratuitement" pour les abonnés Gold et PS+ du 14 au 18 Décembre.Le mode histoire est disponible jusqu'au chapitre 3.Côté online, tout est disponible, les modes et personnages (sauf Brainiac).Il faudra quand même 30Go sur votre DD pour DL le jeu.

posted the 12/15/2017 at 12:07 PM by leblogdeshacka