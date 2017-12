Du moins pour moi.



J'en suis à 22h, les 18 premières heures de jeux je les ai fait en mode salon, mais pour essayer et car j'avais envie de jouer dans mon plumard pénard, j'ai voulu essayer d'y jouer en mode portable durant une longue session.



Alors ok, quand on est habitué comme moi à jouer à Xenoblade 2 sur la TV, ça fait un choc au début de passer en mode portable : les couleurs sont fades, le grain de l'image, c'est bien moins fin, ça pixélise, bref ça pique les yeux comme on dit.



Mais si on persévère un peu, on s'y habitue (du moins c'est mon cas), et au fur à mesure on voit beau coup moins les défauts et ça devient de suite plus agréable à l'oeil.



Au final j'ai fait 4h en mode portable, et je vais y jouer plus souvent ainsi désormais.

Après ça dépend, y en a qui pourront pas. Mais au final le mode portable on peut s'y faire même avec ce jeu, même si faut bien l'avouer il y a gouffre niveau rendu avec ce Zelda, vu que c'est ce dernier de loin qui rend le mieux (mieux également que Mario Odyssey, hors indés et jeux rétro.

Après je sais pas pour les autres comme Mario Kart, Spatoon 2 ou Arms, je les ai pas.