J'avais carrement oublié la Jump Festa qui aura lieu demain 16 et 17 decembreQuel sont vos attentes??Moi c'est simple j'attend un nouveau trailer pour Kingdoim hearts 3 et Final Fantasy VII remakeLe reste je m'en fou

Who likes this ?

posted the 12/15/2017 at 08:30 AM by asakk