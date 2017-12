Changement de la façon d'obtenir de la Fight Money

Fonctionnement du mode Extra Battle

en utilisant votre Fight Money

À partir du, donc pour la sortie deCapcom va retirer la possibilité d'obtenir de la Fight Money via les différents modes solo du jeu :- Histoire des personnages- Mode Histoire- Mode Survie- Démonstration- DéfisVous obtiendrez toujours de la FM via la montée en niveau de vos personnages ainsi qu'en combattant contre des adversaires online (50FM par match gagné), mais l'obtention de la FM via les modes solo sera désormais impossible. Pas d'information actuellement si les daily challenge seront toujours présent après la mise à jour d'Arcade Edition.Chaque mois, il y aura au moins un nouveau costume Crossover obtenable en jouant via le mode Extra Battle