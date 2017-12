Le dernier trailer de la saison 4 de Black Mirror se la joue un peu (beaucoup) Star Trek, avec l'épisode USS Callister.Pas de doute cet épisode fera plaisir aux fans de Star TrekDans cet épisode, les scénaristes nous emmènent dans l’espace avec un groupe d’explorateurs qui s’en prend à un nouveau membre d’équipage.Cet épisode est co-écrit par Charlie Brooker & William Bridges et est réalisé par Toby Haynes. Au casting, Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson et Michaela Coel.Pour rappel, la saison 4 sera disponible en exclusivité sur Netflix dès le 29 Décembre

posted the 12/15/2017 at 01:15 AM by leblogdeshacka