Le jeu en version simple est actuellement disponible en préco pour 49.99€Contrairement, à la version Japonaise, nous aurons un code à l'intérieur pour DL le 1er Bayonetta.HS: Voici le steelbook de la version collector Japonaise de Xenoblade 2.Même format que les Blu-rayUn emplacement pour CD alors que le jeu est sur une cartoucheJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Xenoblade Chronicles 2 - Edition Collector 78.44€ Shadow of the Colossus 39.99€ Fire Emblem Warriors - Edition Limitée 58.54€

Who likes this ?

posted the 12/15/2017 at 12:09 AM by leblogdeshacka