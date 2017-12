...15/12/2017 Square-Enix porte un JRPG sur Xbox One avec le mythique Romancing Saga 2 !Bon y'a pas de traduction Française et pas de succès, faut pas pousser non plus...Retenons cette date comme le jour de la pitié !

Who likes this ?

posted the 12/15/2017 at 12:06 AM by tuni