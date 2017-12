Pour les gros flemmards et ceux qui veulent limiter les dépenses pour midi, une astuce toute simple.Tu achète ces deux ingrédients (Lidl par exemple) :- 1 kg de riz basmati (1,45 euros)- 2 pots de sauce pesto (1,15 euros l'unité)Total : 3,75 eurosTu fait cuire 400 gr de riz (un bol entier) pendant 11 min et dés que c'est finis, tu égoutte, tu remet dans la casserole (ou un saladier) puis tu mélange avec la sauce pesto.Tu fait ça le matin ou le soir, tu met au frigo et t'en a pour 3 ou 4 bol facile avec cette quantité (6 à 8 pour 1 kg de riz).Moi je rajoute des noix de cajoux pour les bonnes graisses et la satiété mais ca augmente le prix du bol bien surC'est simple, rapide, pas cher et surtout aucun coup de barre dans l’après midi (sauf si tu mange sale entre les repas).Je vais surement faire un blog astuces donc si ça intéresse les "salaryman", faite le moi savoir.