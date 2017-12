Salut, je passe en ultra speed.Premier jeu qui se termine dansJeu en français, collecte de ressources sur une planète hostile, superbe design des tuiles, la planète produit des cataclysmes dont on doit survivre.Tout est débloqué, ressources en 3d sculptées, dès en métal etcDes tuiles en work in progress du jeuDeuxième jeu,, collectez des reliques du monde entier pour votre musée, se termine demain, jeu en français : https://www.kickstarter.com/projects/148661905/museum?ref=cwowd Des reliques à collecterSalut.

posted the 12/14/2017 at 09:49 PM by ouabde