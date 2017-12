Voila mon projetPour l'instant c'est encore au stade embryonnaire mais j'aimerai créer un livre pour mon fils (et pour les enfants en général) qui regrouperait la biographie des plus grands savants et penseur de l'histoire de l'humanité.Pour l'instant je me concentre sur la civilisation islamique mais j'aimerai aussi par la suite continuer sur la civilisation grecque et d'autres par la suite.Ce que j'aimerai, ce sont des dessins qui envoie un signal fort, qu'on soit captivé immédiatement au premier coup d’œil.Quelques exemples de dessins en tête :- Ibn Firnas avec sa machine pour voler dans les airs avec une ombre au sol qui fasse penser à Icare (un homme avec de vrais ailes)- Platon en train d'accueillir les gens sortant de la caverne ou pointant du doigt le ciel (monde des idées)- Aristote entouré de tout ses adeptes (Averroes, Avicenne, Philon, Maimonide etc)Il me faut des dessins avec un coté classe, héroiqueC'est pas encore pour tout de suite, c'est surtout un projet perso qui peut évoluer avec le temps donc je prospecte pour le momentPour l'instant je me contente de réunir la liste des noms, d'acheter les bouquins et de préparer par la suite leur biographie.