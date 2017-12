La licence Lineage est une véritable institution dans le genre MMORPG, surtout en Asie où elle a connu un énorme succès. Faisant partie des pionniers du jeu de rôle massivement multijoueur, le premier volet a séduit de nombreux fans à travers le monde, notamment grâce à son univers heroic fantasy riche et immersif. La suite n’a pas démenti la tendance et après deux versions mobiles récentes appelées respectivement Lineage 2 M et Lineage 2 : Revolution, l’éditeur NCsoft souhaite renouveler le genre avec un nouveau titre.





Project TL est donc un MMORPG qui se veut réaliste (autant que cela puisse l’être dans un univers fantastique) et immersif. Pour cela, les développeurs comptent sur un monde ouvert et vivant, supporté des graphismes de haut standing et des interactions poussées avec les PNJ, il est même question d’éléments de l’environnement qui sont destructibles. On retrouve également ce qui a fait le succès de Lineage, c’est-à-dire une variété de classes bien distinctes et personnalisables, mais aussi des mécaniques de jeu qui poussent les joueurs à s’affronter (PvP) et des sièges de forteresses à grande échelle.





Toujours dans un souci d’immersion, la présence d’un cycle jour/nuit et d’effets météo réalistes donnent prétexte à des événements dynamiques, comme la levée de mort-vivants à la nuit tombée qui déferlent sur un village maudit pour en terroriser la population.





Actuellement en développement, nous n’avons que peu d’informations sur Project TL, mais NCsoft promettent un première beta test début 2018 et une sortie pour la même année.