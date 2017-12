C'est le compte Twitter Japanese Nintendo qui a vendu la mèche : Square Enix nous donne rendez-vous le 19 décembre à 19 heures pour nous parler de Dragon Quest XI, sur le site NicoNico Live. Et si le jeu est déjà disponible au Japon sur 3DS et PlayStation 4 depuis le 29 juillet dernier, la version Switch (annoncée sur "NX" à l'époque) attend toujours de refaire parler d'elle.



L'événement revendra notamment sur les complications rencontrées lors du développement, mais aussi le passé de la saga. Le réalisateur du jeu Takeshi Uchikawa ainsi que les producteurs des versions PlayStation 4 Hokuto Okamoto et 3DS Yokota Kenito seront ainsi de la partie.



Les paris sont donc ouverts, chers lecteurs visionnaires ! Va-t-on enfin en apprendre plus sur la version Switch de Dragon Quest XI ? Entendra-t-on parler d'une éventuelle localisation ? Toutes ces questions trouveront (ou pas) des réponses le 19 décembre, à... 4 heures du matin, chez nous.