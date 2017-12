Gamekult 6/10

PC / Switch -exclusivité temporaire sur console-(en Français)GameInformer 8,25/10Destructoid 8/10IGN 8/10USGamer 8/10Polygon 7/10Dans la famille des jeux plus grands que leurs erreurs, on demande le petit Battle Chef Brigade, shônen de cuisine au coeur gros comme ça, bourré d’envie et doté d’une recette capable de masquer le goût des quelques aliments aigres de la préparation. Bien sûr que sa direction artistique est amateure au mieux, évidemment que sa proposition beat’em all se fait tôler par la moitié de la production contemporaine, mais le seul fait que pareils constats ne le condamnent pas à la médiocrité en dit long sur les réussites du titre. Du match-3, de la bagarre, de bons petits plats, quelques suées et une morale positive en fin de repas : c’est le menu proposé par Trinket Studio sur Switch et PC.