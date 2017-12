Après ça sortie sur smartphone via Appstore et Google Play en 2016, le jeu : Teenage Mutant Ninja Turtles: Portal Power (Les Portails dimensionnels) sort aujourd'hui sur STEAM.Passant de 4.19euros sur smartphone à 19.99 euros sur PC(offre temporaire de 14.99euros )De plus retrouvez le même descriptif sur la plateforme de VALVE que sur les plateformes de téléchargement d'application :"Qu'attends-tu?Les Tortues Ninja : Les Portails Dimensionnels et aide Leo, Raph, Mikey et Donnie avant qu'il ne soit trop tard!"En gros c'est un beat them all dans l'univers des tortues...Ps: Je crois que c'est le premier jeu Nickelodeon développé et édité sur Steam !