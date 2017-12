Je relais l'information:



Il y a entre autre:



-rocket league a 14,99€ au lieu de 19,99€



-lego marvel super heroes 2 a 44,99€ au lieu de 59,99€ (j'ai bien fait de pas le prendre day one)



-mario et les lapin cretin, prix inconnu au lieu de prix inconnu (vu que je l'ai acheter, je ne peut pas voir le tarif, j'ai juste la haine)



-dragon ball xenoverse 2 a 41,99€ au lieu de 59,99€



-monopoly a 29,99€ au lieu de 39,99€



-sonic force a 26,79€ au lieu de 39,99€



-farming simulator edition switch prix inconnu au lieu de prix inconnu (comment j'ai grave la haine pour lui aussi)



-lego worlds prix inconnu au lieu de prix inconnu

(j'ai la haine mais moins vu que je l'ai acheter a 30€)



et il y en a d'autre comme lego city, ninjago et pas mal de jeux indé comme shovel knigt etc



Date de fin le 28/12...