Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Pour le moment, le jeu a été élu le Jeu de l’année 2017 par 30 sites différents. Voici les autres concurrents :- Horizon Zero Dawn : 3 récompenses- NieR : Automata : 2 récompenses- Persona 5 : 2 récompenses- Super Mario Odyssey : 2 récompenses- Assassin's Creed Origins : 1 récompense- PlayerUnknown's Battlegrounds : 1 récompenseReste à voir s’il en remportera d’autres…Source : https://www.resetera.com/posts/2117929/