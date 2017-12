Et on vois une large domination de Johnny dans les sujets malgres qu'il sois partis que tres recemment!Les actualitésJohnny HallydayMaëlysSondage élection présidentiellePrimaire gaucheOuragan IrmaLes films50 Nuances de GreyFast And Furious 850 Nuances Plus SombresWonder WomanValerianLes paroles de chansonsJe te prometsMwaka MoonDespacitoQue je t'aimeL'envieLes séries TVGame of Thrones13 reasons whyStranger ThingsPrison BreakDemain nous appartientPar contre il abuse sur certain pays genre afrique du sud, il respecte pas:Near MePharmacy near meDentist near meKFC near meJobs hiring near meHardware store near me