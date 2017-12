Les 3 premières minutes de Justice League sont en ligne grâce à nos amis Coréen.Le film sera disponible en intégralité dès le 19 Décembre en Corée du Sud. Chez nous il sortira en Février/MarsBon, perso, le film est une purge, il y a quelques bons passages mais bien trop de merde et de scènes reshootés à l'arrache.Pourtant, il y a un énorme potentiel avec l'univers DC.

posted the 12/14/2017 at 03:03 PM by leblogdeshacka