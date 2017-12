Voici une Information concernant le jeu Secret of Mana Remake :Le site EveryEye.it a publié sa preview sur le jeu, et il semble que le jeu soit décevant. Les nouveaux graphismes aplatissent l’ensemble. Le système de combat est à peu près le même que celui du jeu original, mais il a empiré à cause des mauvaises collisions, entre autres. Il y a un mode coopératif mais c'est seulement local, pas de coop en ligne. Et il y a aussi le problème du prix. Square-Enix demande 40 €, alors que la plus-value n’est pas présente. Les autres Remakes/Remastered des jeux Final Fantasy coûtaient environ 20 € sur iOS et Steam, alors que celui-ci sera vendu le double. À la fin, l'auteur de l'article suggère de jouer au jeu original. Pour rappel, le jeu Secret of Mana sortirait sur Ps4, PsVita et sur STEAM, le 15 février 2018…Source : https://www.resetera.com/threads/a-preview-of-secret-of-mana-remake-spoiler-its-not-so-good-as-expected.11123/