News Cinema

The Walt Disney Company a officiellement racheté une bonne partie de 21st Century Fox pour 52.4 milliards de dollars. Disney s’empare du studio de cinéma 20th Century Fox (Avatar, X-Men, Alien), du studio de télévision 20th Century Fox Television (The Gifted, Legion, 24 heures chrono, Buffy contre les vampires, Batman), du réseau FX (Legion), de 30% de Hulu (Runaways), du réseau National Geographic et du réseau sportif local Fox Sports Networks.