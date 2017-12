Jeux vidéo

, jeu vidéo d’action développé par Reikon Games et édité par Devolver Digital, bénéficie à l’occasion de sa dernière mise à jour, d’uneet d’uneReikon Games et Devolver Digital présentent aujourd’hui la mise à jour Winter Cringe à leurs joueurs apprentis psychopathes. Mais celle-ci sort chaudement accompagnée !Devolver Digital a fait appel à Laced Records pour la sortie d’une édition vinyle collector de la bande originale de RUINER. Les 16 pistes de la bande-son du jeu sont gravées sur deux disques de 180 grammes, un noir et un rouge, et présentées dans une pochette premium aux manches intérieures imprimées. Cette édition RUINER (Deluxe Double Vinyl) es disponible pour 33€.Special Reserve Games a par ailleurs conçu une figurine de 18 centimètres du héros de RUINER, limitée à 250 exemplaires. Disponible pour $44.99, ce pack s’accompagne de :l’artbook de 56 pages,la figurine de 7 pouces avec sa base,un code Steam pour le jeu.Ruiner est sorti en 2017 sur Windows, Mac, Linux, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu et sa bande-annonce sont à -33% sur Steam du 12 au 14 décembre.