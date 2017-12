Nouvel iMac Pro :- processeur Intel Xeon 8 cores 16 Threads- 32 Go de DDR4 ECC 2666 MHz- AMD Radeon Pro Vega 56 avec 8 Go de HBM2- un SSD de 1 To- un écran 27" non pas 4K mais 5KLe tout pour 4999€. Faites vous plaisir.