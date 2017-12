Blood on the Dance Floor 2017 combine le court-métrage emblématique de Michael Jackson avec les nouvelles prises de vue du casting de Michael Jackson ONE du Cirque du Soleil. Après avoir vu la performance unique du casting sur "Blood On The Dance Floor" lors de la célébration annuelle de l'anniversaire de Michael au théâtre, l'Estate et Sony Music ont été inspirés pour créer un court métrage contemporain pour la chanson et BOTDF 2017 est le résultat de ces efforts.

