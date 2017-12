Voici le bilan JV de l'année 2017 par métacritic (jeux consoles de salon uniquement). Au programme, les meilleurs jeux par mois, le top 10 de l'année et enfin le GOTY 2017.On commence donc avec les meilleurs méta par mois (uniquement les jeux consoles de salon avec + de 60 critics) :-Janvier : Resident eVII - ( 86 méta pour 100 critics)-Février : Nioh - ( 88 méta pour 100 critics)-Mars : Zelda BOTW - ( 97 méta pour 108 critics )-Avril : Persona 5 - ( 93 méta pour 96 critics )-Mai : Mario Kart 8 Deluxe - ( 92 méta pour 95 critics)-Juin : Tekken 7 - ( 82 méta pour 78 critics )-Juillet : Final Fantasy XII Zodiac Age - ( 86 méta pour 74 critics )-Août : Sonic Mania - ( 86 méta pour 70 critics)-Septembre : Cuphead - ( 87 pour 70 critics )-Octobre : Mario Odyssey - ( 97 méta pour 103 critics )-Novembre : Skyrim Switch - ( 84 méta pour 60 critics )-Décembre : Xenoblade Chronicles 2 - ( 83 méta pour 70 critics )Une belle victoire pour les jeux solo et surtout le jeu vidéo japonais qui a été un véritable rouleau compresseur en 2017 avec des gros hits sans répit pour chaque mois. On note également 5 jeux Switch dont 4 exclusivités (dont deux exclu a 97 méta dans la même année du jamais vue sur méta), 3 exclusivités Sony et une exclusivité Xbox One dans ce bilan.Voici maintenant le TOP 10 de l'année (consoles de salon uniquement avec plus de 60 critics) :1/ Zelda Breath of the Wild Switch ( 97 )2/ Super Mario ( 97 )3/ Persona 5 ( 93 )4/ Mario Kart 8 Deluxe ( 92)5/ Horizon Zero Dawn ( 89)6/ Nier Automata ( 88 )7/ Nioh ( 88 )8/ Injustice 2 ( 87 )9/ Wolfenstein II The new Colossus ( 87 )10/ Resident eVII Biohazard ( 86 )Enfin, les GOTY de la gen par année (consoles de salon uniquement) :2017 : Zelda BOTW ( 97 méta pour 108 critics)2016 : Uncharted 4 ( 93 méta pour 113 critics)2015 : MGS V TPP ( 93 méta pour 86 critics)2014 : GTA V Remastered ( 97 méta pour 66 critics)