Voici ses mots : “Vous pensiez que Neil Patrick était le comédien le plus charismatique et adulé au monde peu importe son rôle ? » QUE NENI ! C’est MOI le Comte Olaf. JE suis le comédien le plus charmant et talentueux, c’est d’ailleurs pour cela que Netflix M’A choisi pour vous dévoiler les premières images de la nouvelle saison de leur série la plus monstrueuse. Croyez-le ou non, elle est bien pire que la dernière, ce qui est regrettable à votre égard.



Mais fort heureusement pour vous, je suis mis en avant dans ces photographies qui doivent bien valoir des millions de dollars. En les regardant, vous devrez seulement éviter de jeter un regard sur ces enfants grotesques, qui ont réussi, je ne sais par quels moyens, à apparaître sur ces photos. Mais ne vous inquiétez pas, je m’occuperai d’eux bien assez tôt !



Commencez donc dès maintenant à taper sur vos machines à écrire et dites tout de MOI et de mon air absolument pimpant. QUOI ? Ce n’est pas comme s’il se passait autre chose dans ce misérable monde qui vaille notre attention…”

Le série Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire reviendra sur Netflix pour une saison 2 au printemps (une saison 3 est déjà confirmée) et voici les premières photos.Neil patrick Harris toujours aussi bon dans le rôle du comte OlafLa série adapte les romans best-sellers de Lemony Snicket (qui est en fait Daniel Handler), et plus particulièrement les livres 5 à 9 pour la saison 2.La deuxième saison comptera dix épisodes et adaptera les cinq romans suivants : Piège au collège, Ascenseur pour la peur, L’arbre aux corbeaux, Panique à la clinique et La fête féroce.Netflix lâche même un petit mot du Comte Olaf pour la promo de la saison 2: