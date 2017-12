Déjà que je n'aime pas ce "jeu" de base, mais quand je vois le résultat Xbox one/ Xbox one X j'ai juste envie de rire tellement ce jeu n'est pas fait pour aller sur consoles, je ne suis pas pro PC ou autres mais merde quoi y a un moment faut arrêter le carnage, on dirait une alpha, et oui je pense que la Xbox one X ça reste de l'arnaque comme la PS4 PRO.

