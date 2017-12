Voici une Information autour du jeu Devil May Cry HD Collection :Selon USGamer, le jeu Devil May Cry HD Collection ne supportera des résolutions supérieures à 1080p sur Ps4 et Xbox One. Aucune information cependant concernant la version PC. Pour rappel, le jeu tournait à 720p/60fps sur Ps3 et Xbox 360. Le jeu Devil May Cry HD Collection sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 13 mars prochain, au prix de 29.99 euros...Source : http://www.usgamer.net/articles/the-new-devil-may-cry-hd-collection-wont-support-4k-graphics