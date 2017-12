Voilà pour fêter les 10 ans ! en téléchargeant Pinball FX qui contient 1 table gratuite allez ensuite dans les dlc et il y a un pack de 2 tables gratuites ! ce qui vous fait 3 tables pour commencer dispo sur switch, ps4, one et PC.Sur PS4 j'ai réussi en plus à récupérer mes tables Pinball FX2Bon jeu à tous !