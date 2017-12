Voici une Information autour du jeu Super Mario Odyssey :VgChartz a mis en ligne les chiffres à dater du 28 octobre. Nintendo aurait écoulé 2 148 546 de son jeu Super Mario Odyssey, soit plus que les trois versions cumulées du jeu Assassin's Creed Origins, écoulé à 1 506 919 exemplairesAu niveau des consoles, la Nintendo Switch prendrait la première place, en dépassant les 350 000, suivie de la Ps4 et de la Xbox One...Source : http://www.vgchartz.com/weekly/43037/Global/

posted the 12/14/2017 at 08:49 AM by link49