Le désormais celebre chara designer de Final Fantasy Tactics, XII, XIV, Vagrant Story, Bravely Default ou encore dernièrement des personnages principaux de Nier Automata s'est occupé des personnages du film d'animation "Sayonara no Asa ni Yakusoku" du studio PA Works (Canaan, Angel Beats). La musique sera composé par Kenji Kawai (Ghost in the Shell)."Le film raconte l'histoire de Makia, une fille sans parent venant d'un peuple dont tout les membres cessent de vieillir a l'adolescence. Un jour une armée les attaque et enlève Leila, la plus belle fille du clan pour decouvrir le secret de leur immortalité.Makia qui a tout perdu rencontrera alors un jeune garçon se nommant Erial, lui aussi ayant perdu sa famille. Suivra ensuite l’évolution de leurs relations, l'un vieillissant et l'autre non."